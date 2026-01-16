Trick Williams avanza en el torneo tras vencer a Matt Cardona

El camino para ser retador al Campeonato Indisputable WWE continúa. Trick Williams dio un paso gigante al vencer al recién regresado Matt Cardona en la primera ronda del torneo.
► Momentos clave
Cardona, quien regresó a WWE cargado de la credibilidad ganada en el circuito independiente y dejando atrás su vieja identidad de Zack Ryder, recibió una ovación respetuosa, pero rápidamente se topó con la fría determinación de Williams. Los fanáticos británicos, que lo conocen bien, corearon a favor de Trick con un potente «Whoop that Trick!».
La lucha fue un choque de estilos. Cardona tomó la iniciativa temprana, mostrando su evolución con patadas voladoras y un azotón que sacó a Williams del ring.
Sin embargo, Trick Williams demostró por qué ha sido campeón en NXT y TNA. Su recuperación fue inmediata y su contraataque, brutal. Absorbió lo mejor de Cardona, incluyendo una Broski Kick devastadora y una serie de codazos, sin ceder.
En el clímax, con ambos agotados, Williams buscó su Trick Kick. Cardona logró resistir el impacto inicial, pero no pudo contener la embestida final. Williams, con una última descarga de potencia, lo atropelló y conectó su movimiento definitivo, el Trick Shot, para sellar la victoria por cuenta de tres.
► ¿Y ahora qué?
Trick Williams mostró que está listo para la élite de WWE, sin importar quién se ponga frente a él.