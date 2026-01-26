Tras un paso exitoso en NXT, donde logró el título máximo de la marca, al igual que el Campeonato Mundial TNA (gracias a la alianza entre WWE y TNA), Trick Williams llegó al elenco principal, y rápidamente ha ido causando impacto, con el público reaccionando ruidosamente a su entrada, mientras el ex Campeón NXT se ponía como objetivo lograr el Campenato WWE y encaraba a un futuro miembro del Salón de la Fama WWE como Randy Orton.

► Trick Williams ha aprendido en NXT y en TNA

Durante su entrevista en Busted Open Radio, Trick explicó por qué su paso por NXT y TNA no solo fue importante, sino esencial en su carrera. Admitió que alguna vez se sintió listo para las grandes ligas, pero ahora agradece que las cosas se hayan desarrollado exactamente como lo hicieron, agregando que TNA le dio libertad creativa, mientras que NXT le aportó presión y estructura.

«Hace un año, probablemente estaba en el programa diciendo: ‘Creo que estoy listo para estar en SmackDown o RAW’. Pero la verdad es que, hombre, cada paso del camino fue muy necesario«.

“TNA, perdón, el Campeón Mundial de la Era Trick, Bully, estuviste ahí. Sabes que dimos el espectáculo que rompió récords… todo esto era muy necesario”.

“Ya sabes cómo es el vestuario de TNA. Es como… bueno, no quiero decir el Viejo Oeste, pero hay mucha libertad, donde tienes que confiar en ti mismo como luchador para seguir tu instinto”.

“En NXT… sientes la presión de Shawn Michaels todos los días al caminar por Gorilla. Si puedes mirar a Shawn Michaels a la cara todos los martes, entonces puedes hacer una promo uno contra uno con Randy Orton”.

«Ese tipo de presión ahí mismo, frente a 300 personas, se siente como WrestleMania cada martes cuando intentas llegar… Siento que todo lo que he pasado me preparó para donde estoy en el elenco principal.»

Trick Williams dejó claro que aún tiene objetivos por cumplir, como participar en el Royal Rumble y competir en WrestleMania, pero en cuanto a la mentalidad, ya está más que listo para afrontar las grandes lides dentro del elenco priincipal.

«Todavía no he estado en el Royal Rumble. Todavía no he estado en WrestleMania. Pero por ahora, siento que, hombre, lo que hicieron con mi carrera es que estoy listo».