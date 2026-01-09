Trick Williams se desquita con Rey Fénix tras desafiar a Randy Orton en SmackDown

Friday Night SmackDown abrió con una de las figuras más emblemáticas de WWE. Randy Orton fue recibido como una auténtica leyenda, pero su regreso al micrófono no tardó en verse interrumpido por alguien decidido a hacerse notar y enviar un mensaje directo.

Trick Williams apareció para confrontar a Orton, presumiendo que una nueva estrella había llegado a la marca azul. Sus palabras y actitud rozaron la amenaza, pero la experiencia de “The Viper” habló por sí sola: tras un intercambio verbal, Williams terminó pagando caro su osadía con un DDT modificado, quedando expuesto frente al público. Aunque The Miz apareció e intentó sorprender a Orton, el RKO puso orden y dejó claro que Randy sigue siendo intocable.

► Trick Williams vs. Rey Fénix

Posteriormente, Rey Fénix llegó al ring con la consigna de enfrenar a Trick Williams.

El combate comenzó con tensión evidente. Williams se fue de frente contra Fénix, tratando de imponer su fuerza, pero el mexicano respondió con velocidad y técnica, encadenando rápidos toques de espaldas que estuvieron cerca de darle la victoria. Trick logró frenar el ímpetu con un tackle y castigos en la esquina, buscando ralentizar el ritmo.

Fénix encontró espacios para volar, apoyándose en las cuerdas para conectar patas que mandó a su rival a ringside. Sin embargo, cuando el enmascarado buscó continuar con un suicide dive, Williams regresó de forma sorpresiva para interceptarlo con una potente patada giratoria, retomando el control.

► Momentos claves

En el cierre, Rey Fénix logró sorprender con un toque de espaldas que parecía definitivo, pero Trick Williams reaccionó a tiempo, girando el cuerpo y sujetando el dobladillo del pantalón para invertir la cuenta.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esa maniobra, Williams selló la victoria, dejando claro que, tras amenazar a Orton y ser frenado por él, encontró en Fénix la válvula de escape para su frustración y podría buscar revancha contra The Viper.