Trick Williams retuvo el Campeonato TNA y Joe Hendry lo reta

Trick Williams se enfrentó a Josh Briggs buscando defender el Campeonato de TNA, después de retos y donde tras un duelo de equipos, el conjunto de Briggs salió victorioso y éste decidió retar por el cetro.

La lucha comenzó con el campeón burlándose de su rival, aunque Briggs no dejó que las cosas se le salieran de su control, usando su fuerza con golpes y ataques para poner al campeón en peligro.

El campeón estuvo sufriendo por varios minutos, pues Briggs resistió los machetazos que lanzó, por o que tuvo que usar el esquinero para castigar a su rival y luego intentó mantenerlo en el suelo con un candado.

Pese a la resistencia de Briggs, Williams supo atacar con patadas y ataques impulsados para conseguir tener una oportunidad de llevarse a su rival, esto pese a que, Yoshiki Inamura se encontraba bajo del ring y representó una distracción, aunque su intervención fue mínima.

La lucha fue una serie de ataques y golpes por todos lados; sin embargo, ninguno cedió terreno, donde ambos aplicaron lo mejor de su repertorio, pero la rendición no llegaba de ningún lado.

Tras varios minutos, Briggs falló un mortal y Williams lo aprovechó para conectar un Trick Shot para llevarse el combate y mantenerse como Campeón de TNA.

Al final del Joe Hendry atacó a Williams, dejando en claro que quiere de regreso el cinturón.

Say his name and he appears!@joehendry just sent a message to the @ThisIsTNA World Champion, @_trickwilliams! 👊#WWENXT pic.twitter.com/z7Zdag3KYw

— WWE (@WWE) June 25, 2025