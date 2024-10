El evento estelar del evento premium y especial NXT Halloween Havoc 2024, fue bastante emocionante, pus vimos una gran lucha en donde Trick Williams logró retener el Campeonato NXT ante Ethan Page.

La lucha comenzó con Page atacando a Williams por la espalda. Page le propinó varios golpes de puño a Williams y luego realizó un ataque de cadera en la esquina, deslizando una silla al ring.

Williams tomó una silla del suelo y golpeó la silla que Page sostenía, luego lo atacó repetidamente con la silla. Page envió a Williams contra la ceja del ring, luego lo metió al ring y buscó golpearlo con una calabaza.

Williams conectó un golpe de palma que hizo que la calabaza cayera de las manos de Page, y luego colocó la calabaza sobre la cabeza de Page, propinándole una serie de patadas. Williams intentó una cuenta, pero Page salió.

Williams introdujo una escalera al ring y tomó otra silla. Page le dio una patada a la silla, pero Williams respondió enviando a Page contra la escalera, haciéndolo chocar con el rostro y llevándolo al público.

Williams le propinó un golpe de puño a Page y comenzaron a batallar entre la multitud. Page le golpeó con un bote de basura, pero Williams aplicó un azotón de espaldas a Page sobre el bote y fue por la cuenta, aunque Page logró salir.

Ambos continuaron batallando, y Williams volvió a llevar a Page a la zona de ringside con un lazo al cuello. Williams intentó golpear a Page con una silla, pero Page esquivó y la silla colisionó con el poste del ring.

Page colocó la silla alrededor del cuello de Williams y lo envió contra el poste del esquinero. Luego aplicó un DDT sobre la silla y fue por la cuenta, pero Williams volvió a salir.

Page realizó un Sidewalk Slam sobre Williams, que estaba en una silla en el ring, y luego lo lanzó del esquinero para que cayera sobre otra silla. Williams respondió con un DDT sobre Page, seguido de un par de guillotinas y un flapjack.

Page logró golpear a Williams en la cabeza, luego se preparó para aplicar Ego’s Edge, pero Williams lo esquivó y realizó el Trick Shot sobre Page. Williams intentó una cuenta, pero Page volvió a salir.

Page sacó una bolsa y la volcó, revelando nueces y tornillos. Luego levantó a Williams sobre su hombro, pero Williams escapó y aplicó una desnucadora sobre Page.

Williams fue por otra cuenta, pero Page salió nuevamente. Page tomó uno de los escalones del ring, pero Williams lo golpeó por detrás con un doble puñetazo estilo martillo desde el otro escalón.

Williams despejó la mesa de los comentaristas, pero Page lo envió contra los escalones del ring con un golpe en la garganta. Page subió a los escalones y lanzó a Williams a través de la mesa con un Ego’s Edge, y fue por la cuenta, pero Williams salió.

Los médicos revisaron a Williams y le aconsejaron que cancelara la lucha, pero él se negó. Page aplicó un azotón contra la lona a Williams contra los escalones dentro del ring y lo colocó sobre ellos, buscando usar otro juego de escalones para golpearlo.

Williams esquivó y envió a Page a los escalones con un uranage. Page tomó un juego de escalones para golpear a Williams, pero este lo bajo con un golpe bajo y le propinó un golpe con los escalones. Finalmente, Williams aplicó el Trick Shot para llevarse la victoria.

He survives the Devil's Playground! 🙌 #HalloweenHavoc pic.twitter.com/SolUfsCeux

What a gutsy performance from @_trickwilliams ! 😤

Tras el match, Ridge Holland atacó a traición a Trick Williams. Bubba Ray Dudley aapreció y empezó a luchar ante Page y Holland, ayudando a Trick Williams y así cerró la función.

Absolute CHAOS! 🤯@bullyray5150 just saved @_trickwilliams from an attack by @RidgeWWE and @OfficialEGO! 😱#HalloweenHavoc pic.twitter.com/9CTwXhZu80

— WWE (@WWE) October 28, 2024