Trick Williams, Campeón NXT, es actualmente la cara de NXT, y su popularidad ha crecido como la espuma, consolidándose luego de sendas victorias contra Carmelo Hayes e Ilja Dragunov durante este año. Sin embargo, tuvo que sudar para poder obtener una oportunidad de demostrar que era el elegido.

► Trick Williams esperó pacientemente su oportunidad

Trick Williams recordó durante una entrevista reciente con «The Sporting Tribune» que el miembro del Salón de la Fama WWE, Shawn Michaels, una vez le negó una oportunidad por el título que él había solicitado. Williams también recordó que Michaels se tomó su tiempo para explicar por qué, advirtiéndole que el momento equivocado podría provocar que se ausentara un tiempo de la televisión, y que su trabajo con Carmelo Hayes era mucho más importante; no obstante, el Campeón NXT admitió que The HBK eventualmente cambió de opinión.

«Me dijo que no. Me dijo que no, algo así como, ‘Estás haciendo muy bien lo que estás haciendo’, que es el trabajar junto a Carmelo Hayes.'»

«Y luego procedió a decirme que muchos muchachos piden el balón, pero no están listos para ello, y si él me da una oportunidad y yo no estoy listo, tal vez me sentaré en el banco por un tiempo.»

«Entonces, ya sabes, eso es lo que me dijo, y luego, ya sabes, decidió, ya sabes, tal vez decidió que era el momento, tal vez unas semanas más tarde, y a partir de ahí, hombre, el resto es honestamente historia.».

Tras derrotar a Ilja Dragunov y convertirse en el Campeón NXT, Trick Williams ha iniciado una nueva era como el máximo monarca de la marca y constantemente se encuentra afrontando nuevos desafíos, como el que tendrá contra Ethan Page en NXT Battleground.