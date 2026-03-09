Trick Williams se ha convertido rápidamente en una de las estrellas emergentes más comentadas de la WWE, logrando un gran recibimiento por parte del público pese a ser rudo, pero su disposición a seguir mejorando podría ser una de las razones por las que la compañía continúa colocándolo en puestos más importantes junto a talentos consolidados, como Randy Orton, Sami Zayn y Cody Rhodes, así como talentos emergentes como Je’Von Evans.

► Trick Williams no está satisfecho

Pese a que Trick Williams está cobrando gran impulso dentro de la compañía, afirma que aún está lejos de estar satisfecho con su posición actual en el ring. Durante una entrevista reciente en el Laura Rosenberg Show junto a Ebro Darden, dejó claro que aún no cree haber alcanzado su máximo potencial, y explicó que su mentalidad lo mantiene enfocado en mejorar en lugar de celebrar el éxito.

«Bueno, diría que mi mentalidad y la razón por la que he llegado tan lejos es porque, hombre, tengo una mentalidad perfeccionista«.

“Así que, incluso después de un buen combate, nunca siento que estoy a la altura. ¿Entiendes? Siempre estoy analizando todo lo que hago. Digo: ‘Tengo que trabajar en esto. Tengo que trabajar en aquello’”.

“Así que no, no siento que haya alcanzado mi máximo potencial todavía. Estoy listo para seguir esforzándome. Eso es lo que me impulsa”.

Desde su paso por NXT, la evolución de Trick Williams ha sido notable, y pese a que no es uno de los más hábiles en el ring, ha mostrado un carisma como pocos, y es posible que los fananáticos solo estén viendo los primeros pasos de lo que es capaz de hacer dentro y fuera del ring.