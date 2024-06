Trick Williams quiere sacar del retiro a Booker T

Abriendo el 2024, Booker T sorprendía compartiendo su deseo de salir del retiro para enfrentar a The Rock:

«Sí, podría ser. Incluso en este momento todavía puede ser posible, de verdad. Creo que Rock y yo podríamos salir allá y regalarles uno más, donde los fans digan: ‘Todavía lo tienes’, pero no siento esa necesidad de rascar esa comezón».

► Trick Williams, ¿contra Booker T?

No parece probable que eso suceda pero al WWE Hall of Famer le ha salido otro desafío para volver al ring. En realidad, él ya es conocedor de ello, pues Trick Williams, el actual Campeón NXT, revela en The Masked Man Show que ambos han hablado de tener un combate el uno contra el otro.

«Ya le pregunté a Booker: ‘¿Podemos hacerlo una vez?’. Todavía puede hacerlo. Está en el gimnasio todo el tiempo. No ha bajado el ritmo ni un poco. Depende de él. Si podemos hacer que suceda. Estoy dispuesto. Me jugaré el título».

El también comentarista de la marca amarilla tuvo su última lucha en 2023 durante el Royal Rumble. Antes, en 2022, 2020 y 2019 había luchado en su escuela, Reality of Wrestling. Ha tenido algunos enfrentamientos desde entonces pero verdaderamente colgó las botas en 2012.

Trick debería enfocarse en Ethan Page, quien podría ser su retador en NXT Battleground 2024. Y ciertamente lo hace, como muestra en otra entrevista, con The Sporting Tribune:

«Sí. Hasta ahora, no sé quién será mi retador. Sé que Ethan Page intentó saltarse la cola y entrar a nuestro programa y cargarse al campeón; debió de darse un golpe en la cabeza, alguien le engañó. No te preocupes por eso, lo arreglaremos. Hasta ahora, todavía no me han dicho quién será mi retador. Por lo tanto, sólo estoy haciendo lo que hago. Me mantengo en el gimnasio, me mantengo en el ring, me mantengo en plena forma para poder dar un espectáculo a pesar de todo.»