Trick Williams quería usar ‘Family Ties’ en WWE NXT

‘Family Ties‘ es una canción en colaboración entre Kendrick Lamar y su primo Baby Keem lanzada en 2021 donde ambos raperos exploran su éxito, impacto en la industria y sus experiencias familiares. Fue todo un éxito recibiendo la certificación platino hasta en cinco ocasiones por la Recording Industry Association of America. El vídeo cuenta en YouTube con 128 millones de reproducciones. La canción en sí posee más de 870 millones de reproducciones en Spotify.

► Trick Williams quería usar ‘Family Ties’

Mientras hablaba recientemente con Tom Fallon, el actual Campeón NXT, Trick Williams, reveló que quería usarla en su tema de entrada:

«En el PC de Orlando, en el segundo combate contra Ilja Dragunov, logré que cambiaran el tema. Les pedí el instrumental y les dije que quería basar el ritmo en una canción de Kendrick Lamar llamada ‘Family Ties’. Me devolvieron ese ritmo instrumental y fue algo mágico para mí. Mi primera vez teniendo un combate en un PLE fuera de Orlando fue en No Mercy en California, y fue la primera vez que me di cuenta de que esto era global. A la gente realmente le encanta el movimiento de Whoop That Trick. Desde entonces, ha despegado como un cohete.»

Quizá con el paso del tiempo las canciones de las Superestrellas de WWE han ido teniendo menos relevancia pero no cabe duda de que Trick está por encima de la música gracias a haber creado un fenómeno entre los fanáticos con el movimiento «Whoop That Trick». Un movimiento que llevará esta próxima noche al evento premium Halloween Havoc, donde va a exponer el título ante el ex campeón «All Ego» Ethan Page en un combate estilo Devil’s Playground.

¿Te gusta la canción ‘Family Ties’?