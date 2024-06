Trick Williams: «Prefiero fracasar antes que…»

Trick Williams es el Campeón NXT y también la cara actual de la marca amarilla de la WWE cuyo encargado es Shawn Michaels. Ha tenido un ascenso meteórico, aunque no apresurado, impulsado tanto por los fanáticos como por su carisma y buen hacer. El luchador ha aprovechado todas las oportunidades que le han brindado, empezando como la mano derecha de Carmelo Hayes.

► Trick Williams de Shawn Michaels

Y de oportunidades seguimos hablando pues acerca de ellas le preguntan al campeón en Busted Open Radio.

«En cuanto a las oportunidades, quiero agradecer a Shawn Michaels. Logramos poner algo real en la televisión. Fui a la oficina de Shawn Michaels y le pedí una oportunidad para demostrar lo que podía hacer. Estaba apostando por mí mismo. ‘Disfruto trabajar con personas como Carmelo Hayes, está haciendo cosas geniales, pero quiero ver qué puede hacer Trick Williams’. Shawn me miró y dijo: ‘Mucha gente viene a mi oficina y pide una oportunidad. Muchas veces no están listos para esa oportunidad. Si te doy esta oportunidad y no estás preparado, estarás en la banca’. Yo le respondí: ‘Para eso estoy aquí. Si no puedo hacerlo, no merezco estar aquí’. Así fue como sucedió. Me dio una oportunidad, y solo puedo decir que soy afortunado y agradecido con Shawn Michaels. Él confió en mí para mostrar lo que puedo hacer y espero estar cumpliendo con las expectativas de todos.

‘Quien no habla, no come. No puedes quedarte en el fondo y desear una oportunidad si nadie lo sabe. Nadie puede leer mentes. Mi mayor temor es no alcanzar mi potencial. Si me quedara en el fondo y no dijera ni una palabra, y no llegara a donde quiero estar al final de mi carrera, no podría vivir conmigo mismo. Voy a descubrirlo de una manera u otra. Prefiero salir y fracasar antes que nunca tener una oportunidad«.

You never know who might show up on #WWENXT! pic.twitter.com/LHN6erYeRQ — WWE (@WWE) June 4, 2024