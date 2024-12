Trick Williams nombra a sus rivales de ensueño

Trick Williams está en medio de su segundo reinado como Campeón NXT y este fin de semana tendrá que defender su título ante Ridge Holland en NXT Deadline. Previo a este combate, Trick ha protagonizado algunos buenos encuentros con rivales como Carmelo Hayes e Ilja Dragunov, pero siempre quiere ir por más.

► Trick Williams quiere enfrentarse a Booker T

De cara al futuro, Trick Williams también busca sumar algunos combates de ensueño a su hoja de vida, específicamente con un miembro del Salón de la Fama WWE y dos Superestrellas del elenco principal de la WWE. Durante una entrevista reciente en el podcast No-Contest Wrestling, el Campeón NXT mencionó los nombres de Booker T, Gunther y Roman Reigns como sus rivales de ensueño.

«Booker T versus Trick Williams es algo que creo que debe suceder. Es alguien que, para mí, creo que es el que más me impacta. El que creo que tendría la mejor rivalidad, con un choque de estilos, me gusta GUNTHER. Creo que tiene lo que se necesita para sacar a relucir un lado de Trick Williams que la gente no ha visto antes, así que espero con ansias ese día.»

«Por supuesto, el mejor hombre en el negocio, diría yo, con o sin un título en este momento es Roman Reigns. Él es el hombre, y si estás aquí en este negocio y no quieres alinearte frente a él, entonces realmente no quieres ser el hombre».

Actualmente, el miembro del Salón de la Fama de la WWE Booker T se desempeña como comentarista NXT, y obviamente ya está retirado; sin embargo, hace unas semanas también expresó su deseo de enfrentarse a Trick Williams, a quien ha impulsado constantemente desde su puesto de trabajo. En cuanto a Gunther y Roman Reigns, estos siguen siendo dos de las figuras más importantes de la WWE, y no podríamos descartar un enfrentamiento en el futuro, siempre y cuando Williams llegue al elenco principal.