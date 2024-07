El líder del «Whoop Dat Trick», Trick Williams, ambiciona compartir el ring de WWE con «The Tribal Chief» Roman Reigns y «The Ring General» Gunther. No son combates que los fanáticos vayan a ver en un futuro cercano por varios motivos, desde la actual ausencia del comandante de The Bloodline o la atención que el «Queen of the Ring» tiene puesta en Damian Priest, el Campeonato Mundial de Peso Pesado y SummerSlam, donde también el samoano máximo podría hacer su regreso, hasta que la Superestrella de NXT todavía no tiene fecha prevista de ascenso al main roster.

“Leí en las redes sociales que ya está listo para el elenco principal. No creo que ese sea el objetivo de Trick. No quiere simplemente ir y existir en el elenco principal; quiere ir allí y prosperar como un jugador principal. Aprecio su madurez y sabiduría. Es un placer venir a trabajar con él, y estoy emocionado por ver lo que hace a continuación», comentaba recientemente Shawn Michaels.

► Las luchas soñadas de Trick Williams

Dicho esto, el ex Campeón NXT desea verse las caras con el ex Campeón Universal Indiscutible WWE y el ex Campeón Intercontinental, como le dice a IGN:

«Tengo dos oponentes de ensueño que quiero enfrentar. Uno es a corto plazo y el otro puede que tarde un poco más. Gunther, no tengo más que respeto y admiración por Gunther. Creo que es un gran general en el ring. Así que me encantaría enfrentarme a Gunther… y Roman Reigns, por supuesto. Algún día.»

Además, en estos momentos Trick Williams está comenzando una rivalidad con Pete Dunne mientras al mismo tiempo busca recuperar el Campeonato NXT de manos de Ethan Page. «The Bruiserweight» lo atacó en el programa del 24 de julio así que primero deberá hacerle frente a él. Por otro lado, «All Ego» defenderá el título ante Oro Mensah en The Great American Bash.

¿Cómo ves el futuro de Trick Williams en WWE?

