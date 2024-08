Trick Williams: «Lo que ves en NXT es lo que soy»

Dicen que los mejores personajes en la lucha libre profesional, concretamente en WWE, son los que nacen como una versión hiperbólica de las personas que los interpretan. Cuando miras al líder del fenómeno «Whoop that Trick», Trick Williams, en NXT, es lo que encuentras cuando lo conoces fuera de los cuadriláteros. Precisamente a base de cómo es, de su carisma, de su energía, de su talento, ha sido como se ha ganado por completo a los fanáticos, que también quiere verlo ya en Raw y SmackDown.

► Así es Trick Williams

«Honestamente, siento que lo mejor que puedes hacer es ser tú mismo. Cada vez que salgo en televisión o entro al ring, me aseguro de dar lo mejor de mí. Pero lo que ves es quien he sido toda mi vida. Creo que, por suerte, eso conecta con la audiencia. Nunca intento forzar a la gente a que reaccione de cierta manera. Simplemente dejo que vean quién soy», dice el ex Campeón NXT en WGN News.

► Así es NXT

«Creo que lo que ofrecemos en NXT es un reflejo directo del liderazgo de Shawn Michaels. Él nos enseña y nos entrena para mantener todo emocionante. Y eso es lo que hacemos: traemos la acción. Tenemos algo que demostrar. Puedes compararnos con el fútbol universitario, como el FBS o el SEC, en comparación con los profesionales. Sí, los profesionales ganan mucho dinero y hacen cosas grandes, pero los chicos en la universidad están hambrientos; no pueden esperar para llegar al siguiente nivel. Así somos nosotros en NXT: estamos hambrientos y queremos demostrarnos cada vez que estamos en ese ring».

