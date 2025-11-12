Trick Williams: «Lash Legend pertenece a SmackDown»

La Superestrella NXT Trick Williams habla sobre la llegada de su novia Lash Legend a SmackDown, su próxima lucha por el Campeonato NXT, su cara a cara con The Undertaker y más.

► En palabras de Trick Williams

Contra Ricky Stains por el Campeonato NXT en Gold Rush

“Sí, señor, sí, señor. Vamos a la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, al Madison Square Garden, donde tantos grandes, tantas leyendas, han bendecido ese escenario. Y esta vez será el talento de NXT —y por supuesto, yo, Trick Williams.”

“¿Qué pasó entre Ricky Saints y yo? ¿Y qué no pasó? Ese impostor, ese doble de riesgo de Trick Williams, cree que puede ser el hombre que lleve la marca de NXT. Ahí es cuando Hollywood Trick tiene que sentarlo y mostrarle quién manda.”

“Mira, siendo honesto, Oba y yo hemos estado enfrentándonos todo el año. Se trataba del título de NXT, del título de TNA… ¿quién es el verdadero representante de NXT? ¿Trick Williams u Oba Femi? Y Oba y yo fuimos a la guerra, una y otra vez. Lo derribé hasta dejarlo sin poder, y entonces Ricky se metió y le quitó el título. Y ahora anda posando como si hubiera hecho algo grandioso. Yo fui el que derribó el árbol; él solo dio el último golpe. Si me diera mi crédito, no habría problema. Pero ahora él piensa que es el hombre. No, hermano, tú eres mi doble de acción.”

“¿Qué significa luchar en Nueva York, en el Madison Square Garden? Hombre, ¿quién mejor que nosotros? NXT somos los que tenemos hambre, los que queremos demostrarle al mundo quiénes somos. Muchos fanáticos nunca han tenido la oportunidad de vernos en persona. Esta vez en Nueva York todos van a tener un gran espectáculo, van a recibir el valor de su dinero. Así que compren sus boletos, están disponibles en línea ahora mismo.”

La relación con TNA

“Y sobre todo eso de NXT y TNA… la gente dice ‘¿qué es esto, NXT sobre TNA o TNA sobre NXT?’ Si pones NXT junto a TNA, justo en el medio está la T… y si bajas, ves a Trick Williams. Porque yo soy la línea. No invadas a Trick Williams y todo estará bien. Y ya viste lo que pasó: hicimos nuestro trabajo, me asocié con Mike Santana, y aquí estamos.”

“Ahora todo el mundo quiere estar donde está el gran show, ¿no? Todos quieren salir en la televisión de NXT. Viene gente de todos los países, de todas partes. Yo lo tomo como un cumplido.”

Lash Legend en el roster principal

“Estoy súper emocionado por ella. Muy merecido. Todos sabíamos de lo que era capaz. Tal vez no logró todo lo que quería en NXT, pero luce como una superestrella del roster principal. Está justo donde debe estar.”

“¿Serán dominantes ella y Nia Jax? No es que vayan a serlo, ya lo son. Todos lo saben. Esas dos no son con las que uno quiere meterse. Saludos a Nia Jax, siempre supe que era de verdad.”

Su ascenso a Raw y SmackDown

“¿Si sigo buscando ese llamado al roster principal? Absolutamente. Creo que es inevitable. Pero por ahora estoy donde están mis pies —y esta noche, mis pies están sobre Ricky Saints. Así que ya sabes, puede que deje mi pie en su trasero cuando recupere mi título. Hablemos de eso.”

“Cuando llegué a NXT, algo me dijo que tenía la oportunidad de ser yo mismo, de ser todo lo que siempre soñé. Ser el hombre que siempre quise ser. Cuando me miro al espejo, Trick Williams es quien siempre quise ser, y eso se siente bien.

Incluso cuando jugaba football, lo que más me molestaba era el casco, porque nadie podía ver mi cara. Siempre intentaba quitármelo para que la gente me viera. Siempre creí que sería el tipo que jugaría el Super Bowl y también actuaría en el medio tiempo. Y eso es exactamente lo que hago ahora: soy atleta y doy un espectáculo.

Y aunque lleve camisa, créeme: la camisa tiene una foto mía sin camisa. Hablemos de eso.”

Cara a cara con The Undertaker

“¿Mi cara a cara con The Undertaker? Hombre, fue un momento irreal. No te voy a mentir. Como diría mi papá, me agrandé un poco, hablé más de lo que debía, y él quiso recordármelo. Pero no me eché para atrás. Creo que hicimos muy buena televisión esa noche.”

Su vida personal

“¿Mi vida personal? Sí, seguimos a 100 millas por hora, pero es muy gratificante. Estoy bendecido. Tengo una casa hermosa. Trabajo en NXT, y si quisiera podría mostrarte la piscina, aunque ahora hace frío. Vivimos bien, trabajamos duro y ponemos el cuerpo en la línea, pero vale la pena. Amo lo que hago, y estaré aquí mucho tiempo.”

“¿Cómo me siento físicamente? Lo siento todo. Cada golpe, cada caída, cada movimiento. Pero una cosa es segura: mis oponentes terminan doliendo mucho más que yo. Y al final, de eso se trata.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Anointed One (@trickwilliams_wwe)