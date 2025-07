Trick Williams lanza una advertencia a The Undertaker

En la reciente edición de WWE NXT, The Undertaker recurrió a sus redes sociales para decirle a Trick Williams que tendrá un cara a cara con él, con o sin el Campeonato Mundial TNA, luego de que este último molestara a tres de los miembros del equipo del miembro del Salón de la Fama, dentro del programa LFG.

► Trick Williams no se arrepiente de sus comentarios y va contra The Undertaker

Durante una conversación con Booker T y Brad Gilmore, Trick Williams no se contuvo al abordar la verdadera tensión entre él y The Undertaker de cara al programa de NXT de este martes que se llevará a cabo en Houston. Admitió que sus comentarios ofensivos tocaron la fibra sensible, pero dejó claro que no se retractaría solo porque no le gustaran al miembro del Salón de la Fama WWE.

«Tío, no voy a mentir. Ahora bien, aquí es donde tengo que reflexionar sobre lo que voy a decir porque, ya saben, estoy cara a cara con The Undertaker. Oigan, superfan de la Attitude Era, ¿saben a qué me refiero? Hay un tipo en esa lista, tío, miren, que esperaba no tener que ver nunca, y ese era The Undertaker«.

«Pero, al parecer, dije algunas cosas que lo irritaron, y ya sabes, hablé de su equipo de LFG... Aunque no miento, porque ya conoces al equipo de Booker; están al mando allí, pero hablaremos de eso más tarde».

«Pero, ya sabes, veo que enfadé a Undertaker. Y, sabes, una cosa sobre mí es que digo lo que tengo que decir y me mantengo firme en mis creencias, y ya veremos adónde nos lleva eso».

«Si Undertaker viene a saltar como un loco, podría ser su último paseo«.

Aunque Trick Williams reconoce el legado de The Undertaker, no se deja intimidar por él y está más que listo para encararlo este martes, y totalmente lleno de confianza tras su reciente victoria en Slammiversary, donde logró retener su Campeonato Mundial TNA.