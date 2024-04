Trick Williams es el nuevo Campeón NXT. Durante el especial Spring Breakin’ 2024 consiguió vencer a Ilja Dragunov para comenzar su reinado como monarca máximo del territorio de desarrollo de la WWE. Justo cuando parece que podría ser ascendido al elenco principal, tan pronto como este viernes en SmackDown o el lunes en Raw; aunque Booker T no cree que esté listo para ese movimiento. Ocurra o no, sin duda el luchador está en el mejor momento de su carrera.

Y una vez terminado el programa estuvo compartiendo sus sensaciones en NXT Exclusive:

«Amigo, esto significa el mundo para mí, en serio. He estado luchando por esto durante tanto tiempo. Es una prueba de ese trabajo duro. He estado batallando por esto. Vengo de una familia de luchadores. He estado peleando toda mi vida. Mi mamá está luchando en este momento, está en el hospital. Mi hermano lleva mucho tiempo luchando también. Todo está bien.

«Así que hice esto, es más grande que yo. No es solo para mí. Es para todos, para las personas que me quieren, para los que me han apoyado durante mucho tiempo. Me han enseñado a luchar, y voy a seguir haciéndolo. Nunca voy a dejar de luchar. Créanme. NXT, estamos en buenas manos, hermano. Créanlo».

Del mismo modo, todo el Universo WWE lo está felicitando, empezando por Triple H:

«Felicidades a Trick Williams por un peleado combate y una victoria muy merecida contra uno de los más duros de NXT como Ilja Dragunov. La era de Trick Williams parece brillante».

Congratulations to @_trickwilliams on a hard-fought match, and a well-deserved victory, against one of #WWENXT ’s toughest in @UNBESIEGBAR_ZAR . The era of Trick Williams is looking bright. #NXTSpringBreakin #AndNew https://t.co/vJPlKewvr6

Congratulations Trick!

The connection that you have with those fans is rare and will take you to places you never dreamt of. But having dat GOLD to share with them is icing on da cake!

This is that perfect combo #wwenxt https://t.co/FuzCsZAqH8

— Bayley (@itsBayleyWWE) April 24, 2024