Trick Williams: «Fe inquebrantable en mí y en Dios»

La ex-estrella de NXT Trick Williams acaba de ser ascendido a SmackDown y ya está causando sensación; de hecho, está cerca del Campeonato WWE. ¿Cómo se siente? Atendamos a continuación a sus recientes declaraciones al Toronto Sun.
► En palabras de Trick Williams
Gira internacional y llegada al roster principal
“Mi pasaporte está trabajando. Nunca había salido tanto de Estados Unidos como ahora. Eso ya es algo increíble. El público ha sido genial. Alemania fue increíble. Londres fue increíble. Ahora Montreal… no nos decepcionéis. Sé que Sami Zayn es el chico de casa, pero Mr. Whoop That, Mr. Lemon Pepper Stepper está listo para causar impacto.”
Su mentalidad y fe en sí mismo
“Mi superpoder es una fe inquebrantable en mí mismo y en Dios. Una fe casi delirante de que puedo lograrlo sin importar lo difícil que sea la tarea. Creo de verdad que si voy a fondo, lo consigo.”
De Sweet Daddy Trick a Trick Williams
“Ese Sweet Daddy Trick que visteis en CZW era pura confianza, pura aura, una visión de lo que yo creía que iba a ser mi carrera sin tener aún experiencia. Hoy sigo teniendo esa misma fe, pero con seis o siete años en el negocio, trabajando mi oficio y mejorando de verdad. Esa es la mayor diferencia.”
Su camino y las decisiones difíciles
“Siento que cada paso de mi vida me ha preparado para este momento. Cuando entré en la Universidad de South Carolina como walk-on fue cuando entendí que tenía que tirar la puerta abajo para llegar donde quería. Nadie veía claro ese camino para mí, pero yo sabía lo que quería y fui implacable. Desde entonces siempre he asumido riesgos: meterme en el wrestling, cruzar el país en pandemia para entrenar… todo para ser alguien del que me sintiera orgulloso.”
Las personas que lo ayudaron
“Primero Dios, mi padre y mi madre. En el negocio, Booker T creyó en mí cuando no era una decisión popular. Terry Taylor, Matt Bloom, Shawn Michaels, Jacobe Boykins, DJ Hyde… todos vieron algo en mí cuando yo aún estaba empezando. Me siento bendecido. De verdad creo que nací para este negocio.”
El football como base de su carácter
“Jugué al fútbol durante veinte años, desde los cuatro. Hubo muchos altos, pero sobre todo bajos, y ahí es donde se forja el carácter. Aprendí a seguir adelante cuando las cosas no pintan bien. La gente piensa que mi éxito en WWE fue de la noche a la mañana, pero llevo entrenando toda mi vida. No recuerdo haber parado tres días seguidos.”
Ser el primer campeón de TNA con contrato WWE
“Ser el primero en hacer algo así es de lo que va todo esto. Fue un gran momento. Estoy muy agradecido a TNA y a la gente de Montreal por recibirnos.”
Su relación con Lash Legend
“Verla triunfar es increíble. Siempre supimos quién era. Soy fan de su trabajo. Ahora viajamos juntos por el mundo y WWE lo paga. Es como haber encontrado un truco en la vida. Nos apoyamos mutuamente y es un momento precioso.”
Viajes, comida y disfrutar la vida
“Ella ya tiene todo el plan de restaurantes para el fin de semana. De verdad se toma en serio lo de ser foodie. Nos encanta comer y conocer la cultura de cada sitio.”
NFL y actualidad deportiva
“Estoy viendo los playoffs un poco por encima porque mis Eagles cayeron. Me gusta la historia de los Patriots. El fútbol está increíble este año. Indiana campeón nacional… nunca pensé que vería eso. Es un gran momento para estar vivo.”
Cierre y agradecimiento
“Dios es bueno. Todo es gracias a Él. Gracias por las preguntas, me hicieron pensar de verdad. Lo agradezco.”