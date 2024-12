Ha podido dejar en el espejo retrovisor a «All Ego» Ethan Page después de varios meses rivalizando y también a Ridge Holland al cabo de unas pocas semanas hasta derrotarlo en el reciente NXT Deadline para defender su campeonato pero en principio ninguno de los dos le plantearon a Trick Williams el desafío que tiene ahora por delante con Oba Femi, el ex Campeón de Norteamérica.

► Se siente irrespetado

De hecho, muchos fanáticos ven al luchador de 26 años de Lagos, Nigeria, como quien va a destronar al líder del fenómeno «Whoop That Trick»; ya lo hizo el mencionado Page en su momento pero Williams finalmente recuperó el cinturón. Y entendemos que esa opinión es lo que hace que el monarca se sienta irrespetado, como señala en Busted Open After Dark:

“Estoy harto de que me falten al respeto. Entré en este negocio, y me dicen que salude a todo el mundo. Me dicen que pague mis deudas, que muestre respeto. Pero en cuanto saludas a todos, en cuanto eres amable y llevas una sonrisa en la cara, piensan que eres débil y que pueden pasar por encima de ti.

“No se equivoquen. Soy un hombre hecho y derecho, y he pasado por mucho para llegar aquí. La gente no respeta mi trayectoria, y no entiendo por qué. Pero no tengo ningún problema en enfrentarme a cualquier hombre y demostrarle de qué estoy hecho. Gane, pierda o empate, no se trata de eso. Voy a defender lo que creo.”

Guste más o menos, sin necesidad de descubrir si tendrá éxito o no en el main roster cuando sea ascendido a Raw y SmackDown, es indudable que Trick Williams ha demostrado su valía como Superestrella de NXT.