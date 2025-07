En la reciente edición de WWE NXT, The Undertaker recurrió a sus redes sociales para decirle a Trick Williams que tendrá un cara a cara con él para este martes, luego de que este último molestara a tres de los miembros del equipo del miembro del Salón de la Fama, dentro del programa LFG.

► Trick Williams y The Undertaker tendrán un cara a cara

Tras su exitosa defensa del Campeonato Mundial TNA en Slammiversary, Trick Williams apareció en el reciente WWE RAW durante uno de los cortes comerciales y no tuvo reparos en hablar sobre The Undertaker, diciéndole a Vic Joseph que no le preocupaba nadie más que él mismo, y tras echarle la culpa a los miembros de LFG, le lanzó una seria amenaza al miembro del Salón de la Fama insinuando que podría llevarlo a un «último paseo».

«La verdad es que no tengo ningún problema con The Undertaker. The Undertaker tiene un problema conmigo… Fue su LFG el que se interpuso después de mi combate. Así que me puse manos a la obra y le dije que se fuera».

“Undertaker, ya que quieres hablar, hablemos. Estás aquí fuera, arrasando como si tus rodillas no tuvieran fecha de caducidad. Me alegra que te guste poner los ojos en blanco porque podría dejarte sin aliento. Puedes seguir tuiteando si quieres. Mañana podría ser tu último viaje”.

Trick Williams salió airoso de su último combate en TNA Slammiversary, tras derrotar a Mike Santana y Joe Hendry y ahora se prepara para tener su encuentro con The Undertaker, admitiendo no se deja intimidar por él y está más que listo para encararlo.