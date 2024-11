Trick Williams aplaude el diss track de Ethan Page

Camino a su lucha por el Campeonato NXT en Halloween Havoc, Trick Williams y Ethan Page lanzaron cada uno un diss track, una canción contra el otro. Ninguno de los dos es músico pero intentaron sacar lo mejor de sí.

► El diss track de Ethan Page

Armon Sadler de Stay Busy le preguntó recientemente al campeón sobre el tema de «All Ego»:

“Yo, no voy a mentir, estuvo bastante bueno. Es un poco demasiado espeluznante, un poco demasiado metido con el diablo para mi gusto. Pero, hey, algo que puedo decir sobre Ethan Page es que está dispuesto a darlo todo, y en ese sentido creo que somos algo parecidos, porque amamos este negocio y vamos a hacer lo que sea necesario para dar el mejor espectáculo posible. No estoy seguro de cuántas personas están dispuestas a dedicar ese tipo de tiempo y esfuerzo; no es fácil. Escribir letras, encontrar un ritmo, ir al estudio, grabar, pagarles, hacer un video, hacerlo ver bien y luego lanzarlo. Tienes un par de días para hacer todo esto. Además, tiene que salir bien. No solo lo haces por hacerlo, tiene que ser bueno. Así que el hecho de que él estuviera dispuesto a ir más allá para hablar y promover esta lucha, lo respeto, y me alegra que haya llegado a mi nivel.”

Trick retuvo el título ante Ethan pero ello no supuso el fin de su rivalidad sino que el retador atacó al monarca con la ayuda de En aquel combate,sino que el retador atacó al monarca con la ayuda de Ridge Holland y Williams tuvo que ser salvado por el miembro del Salón de la Fama Bully Ray . En el programa más reciente, los cuatro se enfrentaron.