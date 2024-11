Tributo a The New Day en RAW tendría contenido exclusivo

En noviembre de este año, se cumple una década desde que The New Day hiciera su debut en la televisión de WWE, con Kofi Kingston y Xavier Woods y Big E formando un grupo de la nada, para convertirse en uno de los equipos más exitosos de todos los tiempos, con Kofi y Big E también logrando títulos a nivel individual. Sin embargo, hoy están en sus horas bajas, con Big E fuera de acción por más de dos años a consecuencia de una lesión, y con Kingston y Woods teniendo cada vez más problemas en su relación, empezando por lo sucedido en el último episodio de Raw, donde fueron derrotados por los War Raiders, y que incluso podría llegar su separación en el corto plazo.

► WWE grabó contenido exclusivo para el especial de The New Day

A pesar de las recientes tensiones entre Woods y Kingston que han llevado a algunos reveses en el ring, el gerente general de Monday Night Raw, Adam Pearce, parece decidido a reunir al grupo para su gran aniversario. En un segmento tras bastidores durante el reciente WWE RAW, Pierce se acercó a Kingston con un plan: dedicar un episodio completo de Raw a The New Day, algo que fue bien acogido por el dúo. Hasta el momento, se desconoce la fecha oficial de este programa especial.

WWE se ha puesto manos a la obra, y se conoció que tras bastidores también ha estado preparando contenido divertido para el episodio del décimo aniversario del debut de The New Day. Al respecto, según informó recientemente PWInsider.com, la WWE filmó material exclusivo con el trío en su sede de Stamford, Connecticut, hace semanas. Según esta fuente, las imágenes incluyen a Big E, Woods y Kingston celebrando juntos y arrojando helado al personal de la WWE en la sede, al estilo clásico de New Day.

Con una década de momentos inolvidables y teniendo una gran química, The New Day ha consolidado su lugar como uno de los equipos más icónicos de la WWE, por lo que el episodio de tributo hacia ellos es más que merecido; no obstante, no se descarta de que las cosas no salgan como Adam Pearce espera.