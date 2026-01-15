Triangle of Madness derrotó a Kris Statlander, Willow Nightingale y Harley Cameron

En AEW Dynamite: Maximum Carnage, la Campeona Mundial AEW, Kris Statlander, hicieron equipo equipo con las Campeonas Mundiales de Parejas AEW: Willow Nightingale y Harley Cameron, para enfrentar al Triangle of Madness (Thekla, Julia Hart y Skye Blue).

► Momentos clave

La lucha comenzó con Statlander enfrentando a Hart y mostrando su fortaleza. La manera que tuvo la campeona para quitarse un candado fue con un back suplex. Willow Nightingale también mostró su fortaleza. Skye Blue poco podía hacer ante sus embates.

Las tres consentidas atacaron por turnos a Blue. Hasta parecían ser las villanas. Cuando Blue pudo recuperarse, ella y sus compañeras atraparon a Harley Cameron, a quien estuvieron castigando con saña.

Después de un buen rato, Harley pudo relevar con Statlander, quien azotó de cara en la lona a Thekla. Luego aplicó quebradora a Hart y una catapulta a Blue. Ki Krusher de Statlander a Hart. Después, una desnucadora. Blue pudo aplicarle DDT a Statlander. Todas comenzaron a entrar a la batalla.

El caos se armó y los movimientos especiales se multiplicaron. Thekla recibió lariat de Nightingale, pero luego bloqueó powerbomb… Thekla preparó Spear para Nightingale, pero Statlander la hizo un lado y recibió el impacto. Thekla remató a Statlander con Curb Stomp y se llevó la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Al lograr vencer a Statlander, Thekla podría posicionarse como contendiente #1 al Campeonato Mundial Femenil AEW.