Trey Miguel sale sorpresivamente de AEW

Los Rascalz firmaron recientemente con All Elite Wrestling. La facción integrada por Trey Miguel, Zachary Wentz, Myron Reed y Dezmond Xavier abandonó TNA y firmó contrato con AEW, situación que fue confirmada durante la más reciente edición de Dynamite. Sin embargo, las sorpresas no pararon allí, ya que en la reciente edición de AEW Collision hicieron su primera aparición en televisión, pero solo tres de ellos ya que Trey Miguel no estuvo presente, generándose varias interrogantes en los fanáticos.

► Trey Miguel se tomará un descanso de la lucha libre

Este mismo fin de semana, el misterio tras la ausencia de Trey Miguel de la programación de AEW finalmente se ha aclarado, y es un motivo más fuerte de lo que los fans esperaban. Precisamente, tras alimentar la especulación al borrar tuits relacionados con AEW y perderse el episodio del sábado de AEW Collision, donde debutaron sus compañeros de Rascalz, y en una actualización, Sean Ross Sapp de Fightful Select confirmó que Trey Miguel fue liberado de su contrato con AEW pocos días después de firmar.

Según el informe, el contrato de Miguel con AEW comenzó poco después de que su contrato con TNA expirara a finales de 2025. Se decía que los cuatro miembros de Rascalz habían firmado contratos multianuales con AEW, pero Miguel fue removido discretamente en los días previos a Collision, y que el luchador tampoco estuvo tras bastidores el 14 de enero cuando se filmó el segmento de debut, lo que confirma aún más que su ausencia no fue de última hora.

Según informes, AEW y Trey Miguel terminaron su contrato de forma amistosa, pero no se dio ninguna razón específica para la repentina salida. Sin embargo, el propio luchador decidió pronunciarse sobre su salida en su cuenta de Instagram, indicando que se tomará un descanso de la lucha libre.

«Me estoy tomando un descanso de la lucha libre. Por favor, respeten mi espacio y no me etiqueten en ninguna publicación ni comentario. Sigan apoyando a los Rascalz… 🙏💚».

Miguel estuvo con TNA desde 2018 y formó parte de la emotiva reunión del grupo en TNA a finales del año pasado. Mientras que sus hermanos Rascalz, Wentz y Xavier, firmaron con WWE en años anteriores, Miguel tomó un camino diferente, apareciendo finalmente en NXT durante el 2024 y 2025. Desafortunadamente, su etapa en AEW terminó antes de empezar.