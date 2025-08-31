Trey Miguel recibe el alta médica para volver a TNA

El talentoso luchador estadounidense, Trey Miguel, de 31 años de edad, anunció que está listo para retornar al ring. Esto, luego de que tuviera que perderse el evento premium más grande del año para TNA Wrestling, denominado Slammiversary 2025.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Trey Miguel compartió una foto de la nota de su doctor, el Doctor Michael Devries, en donde este dijo que ya está listo para volver a hacer todas sus actividades sin restricción alguna.

► Trey Miguel, listo para volver al ring en TNA Wrestling

La lesión de Trey Miguel fue una hernia, la cual tuvo que ser operada. Su última lucha fue el 07 de junio de 2025 en TNA Wrestling iMPACT, e ndonde hizo equipo con su compañero, Zachary Wentz, de The Rascalz, y también con Elijah, Joe Hendry y Leon Slater, para vencer a Moose, Steve Maclin, Nic Nemeth, Ryan Nemeth y Trick Williams.