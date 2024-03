► Trey Miguel hizo la captura de movimientos de Cody Rhodes para WWE 2K24

En las últimas horas, se ha revelado un hecho algo curioso del reciente videojuego lanzado por 2K Games, el cual es WWE 2K24. A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el reconocido luchador de TNA Wrestling, Trey Miguel, ha revelado que fue él el luchador que la empresa Visual Concepts, desarrolladora del videojuego, contrató para ayudarlos a hacer el mo capture, o la captura de movimientos, de todos los movimientos de Cody Rhodes, para que se imitaran en el videojuego lo mejor posible.

El mo capture es una técnica que, a través de varias cámaras y con unos trajes especiales, que tienen unos puntos, unos sensores especiales en ellos, se puede grabar en un software el rigging o el movimiento de un personaje, ya sea de una animación o de un videojuego.

En este caso, Trey Miguel tuvo que hacer la entrada al ring como Cody Rhodes y ejecutar sus movimientos. Esto es algo muy común que se haga, debido a que luchadores de alto nivel tienen una agenda muy ocupada para ir a hacer grabaciones especiales como esta. Esto dijo Miguel:

.@CodyRhodes was one of the funnest Superstars I had the honor of doing Mocap for! This move was probably my favorite to do! https://t.co/0N9zHTFIBo

— Trey Miguel 🌹 (@TheTreyMiguel) March 19, 2024