Trevor Murdoch critica a Nick Aldis por la NWA

Nick Aldis ha comunicado a la NWA que se irá cuando su contrato finalice en enero de 2023. Posteriormente, la compañía suspendió al luchador. Luego nos enteramos de que a Matt Cardona no le importa su futura salida. Y ahora vamos con la opinión de Trevor Murdoch, el actual Campeón Mundial de Peso Completo. En su reciente entrevista con PW Torch, asegura que tiene todo el respeto del mundo por su todavía compañero pero también lo critica por cómo ha estado comportándose durante esta riña con la National Wrestling Alliance.

► Trevor Murdoch critica a Nick Aldis

“La relación mía y de Nick no se ha derrumbado, y tengo todo el respeto del mundo por Nick, como luchador profesional. También lo respeto por ser uno de los muchachos que ayudó a que viniera a la NWA. Si no fuera por eso, no estaría en la posición que estoy hoy. Así que tengo un montón de gratitud por Nick en ese aspecto. Creo que el conflicto con Billy (Corbin) con Nick es que Nick no estaba contento, solo estoy repitiendo lo que dijo. No estaba contento con la empresa. No estaba contento con la relación entre él y Billy.

“Mi único problema es que no estaba de acuerdo con que Nick arrastrara a la empresa y arrastrara a los muchachos. Cuando empiezas a hacer comentarios como si el programa fuera demasiado vergonzoso para estar en él. En primer lugar, creo que eso es basura. En segundo lugar, estás faltando el respeto a todos los hombres y mujeres que conoces, Nick no es la única parte del show. Y desde que comenzamos Powerrr, no ha sido sobre Nick. Ha sido NWA Powerrr. Así que ha habido muchos luchadores talentosos que han pasado por allí y han ayudado a que la NWA sea exitosa. Y simplemente no pienso traer a todos esos hombres y mujeres al medio de su discusión o pelea pública. Simplemente no creo que eso haya sido lo correcto.

“Si Nick y Billy quieren expresar sus problemas, también creo que se deben contar ambos lados de la historia. Es fácil para alguien que se está yendo simplemente decir lo que siente que necesita decir para que, supongo que tal vez, la opinión pública se incline a su favor. Hay dos lados en cada historia. Es muy fácil para todos saltar al lado negativo y decir que así fue porque es mucho más jugoso. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Es mucho más emocionante. Pero solo se cuentan medias historias sobre algo de esto. Y creo que la NWA y Billy han tomado la posición de ser un poco más profesionales y no están interesados ​​​​en ventilar esas quejas públicamente.

“Hay una manera de hacerlo, en mi opinión, y esta es solo mi opinión, y estoy seguro de que me criticarán. Estoy seguro de que voy a cabrear a algunas personas. Pero si está a punto de salir y tiene problemas con la empresa, ¿qué tan grandes son realmente esos problemas si los menciona públicamente, no personalmente con la persona con la que tiene el problema?

“Si estoy enojado y molesto con alguien, y estoy realmente enojado y molesto con esa persona, voy primero con esa persona y le expreso mis quejas y, como mínimo, le digo cómo me siento. No lo hago público al principio, y luego espero tener una conversación o esperar algún tipo de conversación civilizada después de eso”.