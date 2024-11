Trevor Lee: «Un día voy a volver a la WWE»

Trevor Lee, antes conocido como Cameron Grimes, fue despedido de WWE en abril de 2024. Desde entonces, ha estado luchando como independiente por todo el mundo en promociones como la recientemente nacida MAPLE LEAF PRO, RevPro, OTT o wXw. En noviembre, confía en que un día regresará a la más grande de la industria. Durante sus cinco años en la misma, tuvo momentos destacados como ser Campeón de Norteamérica en NXT.

► Trevor Lee quiere regresar a WWE

“Estaba recibiendo toda la seguridad de todos—de Hunter, de todos—y me estaban diciendo que sabían lo bueno que soy. Pero se trata de encontrar ese lugar, encontrar ese momento. Cuando eres parte de un conglomerado de varios miles de millones de dólares, tienes que tomar esas decisiones. Cuando es hora de mostrar las hojas de cálculo, los presupuestos y todo, los recortes difíciles son parte de eso. Y cuando solo he tenido nueve combates en dos años… bueno, tienes que consolidar.”

“Lo entendí. Y tener el gimmick de las acciones me enseñó mucho sobre cómo funciona realmente el negocio. Era consciente de que podría pasar, pero todos me estaban diciendo que estaba bien, que era bueno, que estaría bien. Y creo que tenían razón.”

“Creo que estaré bien, que estaré bien y que volveré a WWE. Mira el talento de alto nivel ahora—están en sus 40. Te estoy hablando hoy a los 31 años, entrando en mi 17º año como luchador profesional. Y en los últimos años, he estado extremadamente saludable porque no he estado trabajando mucho. He usado ese tiempo para poner mi cuerpo en forma, para mantenerme saludable, de modo que en 15 años—incluso si tarda tanto—todavía estaré listo mental y físicamente para cualquier oportunidad. Todavía es emocionante”, le dice a Denise Salcedo.

