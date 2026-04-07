La relación de Trevor Lee con MLW no empezó con muy buen pie. Allá por el verano de 2024, se anunció su debut para el evento Slaughterhouse, pero los efectos del Huracán Helene obligaron a cancelar la cita. No fue hasta diciembre de ese mismo año cuando Lee pudo consumar su debut, en Eric Bischoff’s One-Shot, donde buscó el Campeonato Mundial de Peso Medio MLW que entonces portaba Místico.

Y parece que Lee y MLW acabaron haciendo migas. En las últimas horas, la empresa ha desvelado que oficialmente «The Carolina Caveman» forma ya parte de su elenco, luego de que el propio gladiador diera la primicia a Fox News. Lee dijo sentirse atraído por los acuerdos de colaboración que MLW guarda con el CMLL y NJPW.

«Estoy entusiasmado realmente por poder hacer lo que sea. Estos últimos años he estado de alguna manera esperando una buena oportunidad y creo que MLW supone esa oportunidad. Me gusta mucho poder trabajar con el CMLL, poder trabajar con New Japan. Así que es de veras muy ‘cool’ ver lo que sale de esto».

Seguidamente, Lee confesó sus metas de cara a la nueva etapa que se le abre.

«Mi objetivo con MLW es seguir demostrando que estoy bien a los 32 años, que todavía, con suerte, me queda mucho tiempo por delante. Así que con MLW quiero demostrar que soy más que un acto de comedia. Allí puedo tener combates de nivel élite».

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► Las firmas de MLW en 2026

Y cabe estar atentos a cómo se refuerza MLW en lo que llevamos de 2026. Durante este primer tercio de año, la empresa ya ha anunciado, además de la Trevor Lee, las incorporaciones de Gallus (Joe Coffey, Mark Coffey y Wolfgang), LaBron Kozone, Shotzi y Lady Frost, quien recientemente salió de AEW.

Hasta el momento, MLW sólo ha emitido un show en 2026, Battle Riot VIII, si bien a posteriori realizó tres grabaciones para su programa Fusion, cuya nueva temporada se anunció en enero, sin fecha de estreno todavía definida. La siguiente parada dentro del calendario de MLW es Fantastica Mania USA, en colaboración con el CMLL y NJPW, a celebrarse este próximo domingo 12 de abril desde el Festival Hall de Charleston (Carolina del Sur, EEUU).