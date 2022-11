Tresean Gore se siente confiado después de lograr su primera victoria en el octágono en UFC Fight3. Gore obtuvo una bonificación por Actuación de la noche por su cruel estrangulamiento con guillotina en el segundo asalto sobre Josh Fremd el sábado pasado en el UFC Apex.

El subcampeón de Ultimate Fighter de la temporada 29 no estuvo a la altura de su potencial desde que salió del programa, pero ahora está listo para demostrar que es un luchador de primer nivel.

“Se siente muy bien llamarme oficialmente peleador de UFC. Contra un oponente duro 9-3, contra un tipo que se sentó y vio una película sobre mí para vencerme, pero se siente bien. Se siente muy bien”.

“Mi juego terrestre es sólido. La gente no lo sabe porque a veces preferiría noquear a la gente. Pero eso no significa que no sea un peleador completo, y esta noche demostré que lo era”.

Gore pasó su campo de entrenamiento en Fortis MMA bajo la guía del entrenador Sayif Saud, y planea volver allí para su próxima pelea.

“Solo quiero mejorar. Siento que pertenezco a la cima. Siento que soy élite en ciertas áreas, pero solo tengo que mejorar. tengo que mejorar Siento que Fortis es el lugar para hacer eso”.