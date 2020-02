El 26 de enero pasado, Drew McIntyre resultó vencedor del Royal Rumble 2020, con el añadido de haber eliminado también a Brock Lesnar, quien buscaba establecer su dominio al ingresar en la posición número uno de la batalla campal. Esto le permitió ganarse el derecho para retar a Lesnar por el Campeonato WWE en Wrestlemania 36, en una lucha que será el evento estelar.

Como ya lo revelamos hace unos días, Drew McIntyre es una de las Superestrellas WWE de las que Paul Heyman busca dar un impulso importante en este 2020, y este evento estelar que protagonizará es una muestra de ello. Además, también reveló lo que hará en caso de poder alzarse con el título el 5 de abril próximo.

► Tres rivales de NXT que Drew McIntyre quiere enfrentar

El ganador del campal varonil del Royal Rumble 2020, Drew McIntyre, participó recientemente en una sesión de preguntas y respuestas de las redes sociales para WWE en FOX y nombró a tres rivales de NXT con quienes le gustaría enfrentarse en el futuro.

El escocés, que también fue Campeón NXT, reveló que le gustaría enfrentarse a Roderick Strong, Adam Cole y Keith Lee en el futuro.

El psicópata escocés recordó sus luchas contra las dos superestrellas de Undisputed Era antes de mencionar que le debe un combate a Keith Lee debido a la historia que han tenido.

“Roderick Strong es uno de mis oponentes favoritos. Adam Cole y yo tuvimos la oportunidad de luchar una vez y me encantaría volver a hacerlo. Keith Lee y yo nunca hemos tenido un encuentro, pero mi último día en EVOLVE, me aplicó un gran bombazo de poder y me lo mismo nuevamente, cuando me presenté en NXT recientemente.»

«Keith Lee. Ahí vamos. Ahí está tu respuesta, te debo uno o dos cosas.»

Actualmente, McIntyre está listo enfrentarse a Brock Lesnar en WrestleMania. Por ello, las posibilidades de que tenga una lucha con cualquiera de las superestrellas mencioadas en un futuro cercano, son casi nulas.