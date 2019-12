Tres oponentes que quiere Matt Hardy, uno de ellos de AEW

El último combate de Matt Hardy hasta la fecha fue hace dos semanas, cuando tuvo una oportunidad en Raw para situarse como retador al Campeonato de Estados Unidos. El veterano no suele trabajar en eventos no televisados, por lo que solo queda ver cuándo aparece de nuevo en pantalla. Y si lo hace mostrando algo nuevo, algo diferente de lo que ha mostrado estos meses. Él quiere hacerlo, quiere que le permitan liberar su lado Broken, pero ese no es el plan ahora mismo de WWE.

Mientras, el futuro miembro del Salón de la Fama está hablando mucho en redes sociales, sobre todo acerca de su descontento con su actual estatus en el Imperio McMahon. Obviamente, le gustaría tener más oportunidades de las que tiene, poder enfrentar a grandes nombres, tener combates importantes. Y eso que su carrera está repleta de todo esto. Pero no se ha rendido, no quiere colgar las botas todavía. No sabemos cuál será su siguiente lucha, pero sabemos a qué tres gladiadores querría enfrentar si pudiera.

► Tres oponentes que quiere Matt Hardy

Precisamente un aficionado le hizo esta pregunta en una reciente sesión de preguntas y respuestas en Twitter.

Roman Reigns

Randy Savage

Kenny Omega https://t.co/s144LMA2g7 — The VESSEL of Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) December 31, 2019

El único combate posible ahora mismo sería contra Roman Reigns, con quien comparte empresa. Pero no esperamos que puedan tener un mano a mano, ni pronto ni tarde. Hasta ahora solo han compartido encordado en una ocasión, en la campal de Royal Rumble 2018.

Si finalmente Hardy abandona WWE para firmar con AEW, podría enfrentar a Kenny Omega. Y será la primera vez, pues hasta ahora nunca han tenido la oportunidad de verse las caras en ningún tipo de lucha.

Por último, para lamento de todos, es imposible que tenga un combate con el fallecido Randy Savage. Todos desearíamos que eso fuera posible.