Tres oponentes que podría tener Edge si vuelve a WWE

Que apareciera en SummerSlam 2019 para aplicar una lanza a Elias puso a todo el mundo en pie. Para muchos fue el mejor momento de todo el PPV. Edge se retiró de los encordados en 2011 debido a una grave lesión en el cuello con el añadido de que nunca podría volver si no quería sufrir daños mayores. Nunca esperamos que tuviera un nuevo combate, aunque siempre lo deseamos. Pero lo ocurrido en la mayor fiesta del verano dio a muchos esperanzas de que las tornas han cambiado, de que podría volver a luchar algún día.

No sabemos si eso es posible, él mismo no lo ha aclarado. En realidad, ha desmentido los rumores de que podrá hacerlo, pero son incontables las ocasiones en las que un luchador ha mentido para dar la sorpresa más adelante. Y todos esperamos esa sorpresa. Lo hacemos mientras especulamos con cómo podría ser la nueva aventura del miembro del Salón de la Fama en los encordados de WWE. Si se trataría de un único combate o de algo más. Especulando precisamente se nos han ocurrido tres posibles oponentes para él.

► Tres oponentes que podría tener Edge

3- Elias

Por razones obvias, el guitarrista ocupa una de las posibilidades. Bastaría con que «The Rated-R Superstar» apareciera en algún evento para saludar a la fanaticada y fuera interrumpido por él, provocándose una futura lucha entre ambos. Elias incluso podría atacarlo físicamente para que quedara todavía más claro que el canadiense puede luchar. La opción más obvia, pero una opción, al fin y al cabo.

2- AJ Styles

En este caso no existe motivación detrás, pero ¿quién no quiere ver a «The Phenomenal One» contra cualquiera? Es más, ¿quién no quiere ver a Edge contra cualquiera? Existen muchas buenas opciones en el elenco del Imperio McMahon, pero, ¿una mejor que él?

Muchas buenas opciones en el bando de los rudos, porque tendría que ser de este lado del vestidor de dónde salga el oponente del canadiense. Podríamos mencionar a Andrade, Drew McIntyre, Jinder Mahal, Dolph Ziggler, King Corbin, Robert Roode o Sami Zayn.

Pero si queremos al mejor luchador de todos, sin faltar al respeto a nadie, y con permiso de Daniel Bryan, que está en el bando de los técnicos, tiene que ser Styles.

1- Seth Rollins

Este habrá pasado por la mente de todos, pues hablamos no sólo de uno de los mejores luchadores del elenco, sino del rudo número uno.

Pero además en este caso sí que existe motivación detrás. Lo tenemos en el siguiente video de 2014. En él vemos cómo Rollins ataca a Christian y amenaza con aplicar un Curb Stomp a Edge sobre el maletín de Money in the Bank si John Cena no accede al regreso de La Autoridad.