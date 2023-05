Tendrá que evitar por todos los medios AEW que Collision se convierta en otro Rampage, aunque según expuso Tony Khan, algunos episodios de este nuevo programa se emitirán grabados. Y es que como ya recogimos en SUPERLUCHAS, durante la entrega de anoche de Rampage, filmada el miércoles, se concretaron nuevos combates para Double or Nothing. “Spoilers” que hicieron que el show, de cara al PPV, luciera, lógicamente, poco atractivo.

Con el Campeonato TBS en juego, Taya Valkyrie tendrá revancha contra Jade Cargill, luego de que el pasado mes esta derrotara a la “Güera Loca”, que tenía prohibido utilizar su remate (al ser básicamente el mismo que el de Cargill), valiéndose de la siempre socorrida táctica del “agárrame ahí esa licra”.

En forma de lucha de tercias, los Hardy y Brother Zay (Issiah Kassidy) enfrentarán a Ethan Page y The Gunns, con una estipulación sobre la mesa: si los técnicos ganan, el contrato de Page será propiedad de Matt y Jeff Hardy, no contentos tras derrotar al “All Ego” y sus socios en ‘The Firm Deletion’.

Como anunció más atractivo, un duelo no sancionado entre Chris Jericho y Adam Cole. Las hostilidades que estos se guardan han alcanzado tal crudeza que AEW no quiere hacerse responsable de sus consecuencias. Curioso recordar el anterior “Unsanctioned” de Jericho allá por Unforgiven 2008, contra Shawn Michaels, cuando muchos siempre han comparado al “Panama Playboy” con HBK.

Y por último, supimos de los primeros gladiadores que buscarán arrebatarle a Orange Cassidy el Campeonato Internacional AEW en esa “Blackjack Battle Royal”: Powerhouse Hobbs, QT Marshall y Aaron Solo.

A celebrarse el domingo 28 de mayo desde la T-Mobile Arena de Paradise (Nevada, EE.UU.), AEW Double or Nothing 2023 presenta la siguiente relación de combates.

