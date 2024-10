Tres nuevas fechas para ‘Undertaker 1deadMAN Show’

Fechas y lugares:

Viernes, 13 de diciembre – The Factory Deep Ellum en Dallas (Entradas disponibles en TheFactoryInDeepEllum.com)

– The Factory Deep Ellum en Dallas (Entradas disponibles en TheFactoryInDeepEllum.com) Sábado, 14 de diciembre – 713 Houston Music Hall en Houston (Entradas disponibles en Ticketmaster.com)

– 713 Houston Music Hall en Houston (Entradas disponibles en Ticketmaster.com) Domingo, 15 de diciembre – Emo’s en Austin (Entradas disponibles en Ticketmaster.com)

Las entradas estarán a la venta el viernes, 1 de noviembre, a las 10 a.m. (CT). Habrá una preventa exclusiva a partir del jueves, 31 de octubre, desde las 10 a.m. hasta las 11:59 p.m. (CT). Para cada presentación, se ofrecerá un número limitado de entradas VIP, que incluyen asientos preferenciales y un encuentro con The Undertaker.

El UNDERTAKER 1 deadMAN SHOW contará con The Phenom en un ambiente íntimo, donde compartirá historias nunca antes contadas sobre su carrera en el Salón de la Fama de WWE y responderá preguntas de los fanáticos presentes. Este espectáculo ha agotado entradas en ciudades como Nashville, Filadelfia, Boston, Los Ángeles, Las Vegas, San Antonio y Londres.

En la actualidad, El Enterrador sigue estando muy presente en las noticias relativas a WWE desde su retiro gracias principalmente a su pódacst, Six Feet Under with Mark Calaway, donde recientemente recibió el candidato a presidente de Estados Unidos Donald Trump.

¿Alguna vez has ido a un ‘Undertaker 1deadMAN Show’?

