WWE presentará Royal Rumble desde el Tropicana Field en San Petersburgo en Florida este sábado 27 de enero. Será la segunda vez que se lleve a cabo en este escenario deportivo, que ya fue sede en 2021, cuando este estaba configurado como el WWE ThunderDome.

El cartel provisional para el primer evento premium del 2024 cuenta con apenas cuatro encuentros, y muy pocas Superestrellas confirmadas para las batallas campales de treinta hombres:

► Rey Mysterio, The Undertaker y Michelle McCool estarían en Royal Rumble

Royal Rumble es un evento que siempre trae sorpresas y regresos, y la edición de este año no parece ser la excepción. De hecho, se dice que al menos tres nombres legendarios podrían estar presentes en San Petersburgo el próximo fin de semana, si tomamos como referencia un informe reciente de PWInsider Elite.

El referido medio informó después de las grabaciones de WWE SmackDown del pasado viernes que se rumoraba las presencias dee Rey Mysterio, The Undertaker y Michelle McCool en Royal Rumble. De los tres, Mysterio es el único que está activo actualmente en la WWE, pero quedó fuera de acción en noviembre pasado por una lesión en la rodilla, solo unos días después de perder el Campeonato de los Estados Unidos ante Logan Paul. Mientras tanto, The Undertaker ha estado retirado desde su último combate cinematográfico contra AJ Styles en WrestleMania 36 en 2020, su esposa y ex campeona Divas, Michelle McCool, apareció como participante sorpresa en el Royal Rumble femenil en el 2018, 2022 y 2023, aunque ha estado retirada desde el 2011.

Rey Mysterio dio recientemente una actualización de su recuperación y se prevé que forme parte del combate de treinta hombres, siendo una de las «sorpresas», mientras que las participaciones de The Undertaker y Michelle McCool podrían no estar relacionadas con una aparición en pantallas. De hecho, según el mismo PWInsider, The Dead Man hará su One DeadMan Show el día después del Royal Rumble.