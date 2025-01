Tres luchas soñadas por Thunder Rosa están en WWE

La luchadora mexicana Thunder Rosa es una de las estrellas de la división femenina de AEW –a finales de 2024, en el evento de pago por visión Worlds End, intentó sin éxito recuperar el campeonato mundial de manos de Mariah May– pero también tiene sueños que van más allá. De hecho, la «Mera Mera» no solo lucha en la casa Élite pues últimamente lo hizo también en RCPW Jingle Bell Brawl, Ladies Night Out 14 o RCPW Thunder Road.

► Las luchas soñadas

Sueños que quizá la lleven a WWE ya que allí se encuentran algunas mujeres con las que le gustaría compartir el ring, según expone a Tim Hann Rivera:

«Otra persona con la que me encantaría luchar, si pudiera, es Charlotte Flair. Es una luchadora excelente, excelente. Bianca Belair, creo que en los últimos dos años, su nivel de lucha ha sido tremendo. Por último, pero no menos importante, una de las mejores trabajadoras actualmente es Bayley. Respeto a Bayley como persona. Es una persona maravillosa que siempre es muy generosa con los demás, así que me encantaría luchar con ella. También hay un montón de otras personas en AEW con las que no he luchado todavía».

Hablando de Bayley, no hace mucho Thunder Rosa también hablaba de ayudar al talento joven como Izzy Moreno, antes conocida como la mayor fan de la «Role Model» y hoy luchadora profesional a la que enfrentó en MPW Midsummer Blast:

«Creo que eso es extremadamente importante para mí, como alguien que ha estado en tantas promociones de lucha femeninas antes de estar en AEW, y viendo cómo la camaradería y la hermandad ayudan a otras personas a llegar a donde quieren estar. Sigo haciendo eso ahora mismo y lo estoy haciendo muy de cerca con Izzy Moreno. Trato de ser su mentora tanto como sea posible. Lo he hecho con muchas mujeres en Mission Pro Wrestling e incluso en AEW, cuando tus amigas o conocidas te permiten dar retroalimentación y simplemente apoyarse mutuamente de una manera positiva, ahí estoy. Creo que es muy importante tener una moral positiva en el vestuario, y cuanto más nos apoyemos mutuamente, no de manera superficial, sino también en un nivel más espiritual, simplemente estamos fortaleciéndonos unas a otras. Es extremadamente importante para nosotras, para todas, crecer«, comentó la mexicana a Fightful.