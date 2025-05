Tres luchas se confirman para AEW Double Or Nothing 2025

Dentro de la programación semanal que presenta AEW, Collision se ha establecido como una parada clave para conocer de primera mano el estado de sus grandes eventos. Y el próximo, Double or Nothing, vio una importante actualización tras el más reciente episodio del show sabatino.

AEW acabó por concretar tres combates para el PPV: una defensa titular de The Hurt Syndicate, un nuevo compromiso competitivo de Nigel McGuinness y un duelo entre Mark Briscoe y Ricochet.

The Sons Of Texas (Dustin Rhodes y Sammy Guevara) derrotaron a The CRU (Lio Rush y Action Andretti), ganándose así ser retadores al Campeonato Mundial de Parejas que portan Bobby Lashley y Shelton Benjamin. Quinta defensa de los monarcas y primera tentativa de los aspirantes como equipo.

El propio McGuinness anunció que hará equipo con Daniel Garcia en pos de enfrentar a FTR; su primer encuentro desde ROH Final Battle 2024 y tercero desde su vuelta a los rings.

Mientras, el desafío de Briscoe días atrás fue aceptado por Ricochet, quienes se medirán, como ya comentamos en un combate de camilla.

Entramos en «Double or Nothing Week», cita que tendrá lugar este domingo 25 de mayo desde la Desert Diamond Arena en Glendale (Arizona, EEUU). Seguidamente, su menú provisional.

Sunday, May 25

Desert Diamond Arena, AZ

AEW Double or Nothing



Stretcher Match@SussexCoChicken vs @KingRicochet



After numerous heated altercations, Mark Briscoe will battle the notorious Ricochet in a Stretcher Match at #AEWDoN in Glendale, AZ next Sunday, May 25! pic.twitter.com/4qZhpZdPsP