Tres luchas que queremos ver a Triple H antes de su retiro

Triple H no ha dicho adiós todavía a su carrera como luchador de WWE, pero obviamente está cerca de hacerlo. No sabemos si le queda una lucha, dos o cinco pero para lamento de todos dentro de poco colgará las botas. Entendemos que al menos disputará un combate más, un combate de retiro. Podría ser en WrestleMania 36, aunque nada se ha dicho al respecto. Lo iremos viendo con el tiempo. El mismo Jefe de Operaciones habló de esta cuestión no hace mucho, aclarando que entiende perfectamente cual es su situación presente.

Cuando se retire será un día triste para todos, pero antes de que eso ocurra queremos verlo disputar algunos combates.

► Tres luchas que queremos ver a Triple H

Triple H vs. The Rock

En varias ocasiones, el Jefe de Operaciones de WWE ha hablado de por qué finalmente nunca se enfrentaron en WrestleMania. Plantaron la semilla, tuvieron conversaciones, pero todo se canceló debido, como siempre, a la apretada agenda de La Roca como estrella de Hollywood.

No sabemos todavía es posible que eso ocurra, pero entendemos que sí, cumpliéndose obviamente algunas condiciones, empezando porque Dwayne Johnson tendría que recibir luz verde para hacerlo del estudio cinematográfico para el que esté trabajando en ese momento.

Pero con ambos con buena salud, el pasado que comparten como Superestrellas y si los dos quieren hacerlo, por supuesto que podría ocurrir. Y no querríamos verlos retirarse sin haber tenido este enfrentamiento una vez más, una última vez.

Triple H vs CM Punk

A pesar de las muchas cosas que ocurrieron entre ambos, solo pudieron tener un mano a mano en una ocasión. Ocurrió en el SmackDown del 26 de enero de 2010. No fue en un PPV, ni mucho menos en uno tan grande como WrestleMania. Esta es una cuenta pendiente en la carrera como luchadores de los dos. Una cuenta pendiente que todos querríamos que se saldara antes de que sea imposible.

Teóricamente, ahora mismo no es posible teniendo en cuenta que Punk está retirado. Pero él mismo ha dicho que está dispuesto a volver a los encordados si el dinero que recibe es el adecuado.

Y como ocurre en el caso anterior, en cualquiera de los tres en realidad, no solo hablaríamos de un enorme combate, sino de una gran rivalidad, de grandes promos y segmentos, de una verdadera historia hasta el enfrentamiento final.

Triple H vs Shawn Michaels

La lucha más deseada por todos. Una historia de amistad y enemistad como pocas veces se ha visto que debería tener un último combate para despedirse para siempre. Quizá ambos deberían haber utilizado el último disparo de HBK para celebrar este encuentro y no el que ocurrió en 2018 en Arabia Saudita. Porque ahora también tenemos que hablar de una lucha imposible en este momento.

No obstante, si Michaels volvió una vez como favor a su mejor amigo, podría hacerlo una vez más por el mismo motivo.

Tenemos que retrotraernos a 2006 para encontrar la última vez que se enfrentaron. Ocurrió en el Raw del 23 de marzo, en una lucha que acabó sin resultado. Es complicado y sabemos que ninguno de los dos sería capaz de dar el nivel como en sus mejores tiempos, pero, personalmente, se me hace duro pensar que nunca más veremos un combate Triple H vs Shawn Michaels.