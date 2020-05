Jon Moxley vs. Brodie Lee y dos luchas más para AEW Double or Nothing 2020

De aquí al 23 de mayo, quizás All Elite Wrestling lleve a cabo Double or Nothing 2020 con cierto número de público presente en las gradas del Daily's Place de Jacksonville, Florida; escenario más probable para la gran cita. De primeras, el gobierno de este estado dijo que la asistencia podía volver a los shows a partir del 4 de mayo, pero a posteriori se aclaró que el permiso no llegará hasta que quede decretada la fase uno del plan de desconfinamiento, mientras aún operan bajo la fase cero. De momento, no sabemos si AEW tiene planes al respecto, e igualmente desconocemos cuándo dará Florida ese siguiente paso.

Pero de una manera u otra, los Élite continúan sumando combates al cartel del inminente PPV, después de que la semana pasada Cody Rhodes y Lance Archer llegaran a la final del torneo por el Campeonato TNT. Ayer, durante AEW Dynamite, hubo tres nuevos añadidos.

► AEW Double Or Nothing 2020 ya tiene estelar

Por relevancia, el primero que hay que mencionar es la defensa de Jon Moxley del Campeonato Mundial AEW frente a Brodie Lee. El antiguo Luke Harper, junto a sus acólitos de The Dark Order, atacaron al otrora Dean Ambrose, reclamando que este tiene algo que quiere. Y sin mayores miramientos, el monarca lo invitó a retarlo.

Los otros dos también tendrán su atractivo. MJF tendrá un mano a mano con Jungle Boy, y a modo de sustitutivo de aquel "Casino Battle Royal" del primer Double or Nothing, AEW anunció un "Casino Ladder Match" donde el ganador obtendrá una oportunidad titular.

Confirmaciones que dejan el menú de AEW Double or Nothing 2020 de la siguiente manera.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

FINAL POR EL CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes vs. Lance Archer

MJF vs. Jungle Boy

CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

(Participantes por confirmar)