Tres luchas más se concretaron para TNA Victory Road 2025

Está mostrando sus cartas bastante pronto TNA respecto a Victory Road, previsto para el próximo día 26. Seguramente porque este evento será el primero de envergadura que la promotora presenta en Edmonton (Alberta, Canadá) y quiere asegurarse una buena taquilla. Así, ya son cinco combates desvelados, tras lo visto ayer durante iMPACT!
Myron Reed se impuso a Jake Something, Trey Miguel y Zachary Wentz en una lucha a cuatro bandas, ganándose una oportunidad por el Campeonato de la División X que porta Leon Slater para Victory Road.
Mientras, allí, The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay) tendrán otra oportunidad de conquistar (por segunda vez) el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts, yendo contra The Elegance Brand (Heather y M By Elegance), consecuencia de que Cassie Lee venciera en mano a mano a M By Elegance.
Por otra parte, Moose retó a Mustafa Ali, luego de que el politicucho intentara costarle su combate contra AJ Francis.
Y además, Indi Hartwell ejercerá de réferi especial en el duelo por el Campeonato Mundial Knockouts entre Ash By Elegance (actual monarca) y Masha Slamovich, antes de buscar dicha presea en Bound For Glory.
► Cartel de TNA Victory Road 2025
En dos semanas, tendrá lugar TNA Victory Road 2025, desde el Edmonton Expo Centre de la ciudad canadiense. He aquí su menú provisional.
- CAMPEONATO MUNDIAL KNOCKOUTS: Ash By Elegance (c) vs. Masha Slamovich
- CAMPEONATO DE LA DIVISIÓN X: Leon Slater (c) vs. Myron Reed
- CAMPEONATO INTERNACIONAL TNA: Steve Maclin (c) vs. Frankie Kazarian
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS KNOCKOUTS: The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) (c) vs. The IInspiration (Cassie Lee y Jessie McKay)
- Moose vs. Mustafa Ali
