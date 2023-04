Deja New York, tras emitir Dynamite y grabar Rampage, y al final de esta semana, AEW viajará hacia Long Island. Allí, de nuevo en directo, tendrá que cumplir con su sexto compromiso televisivo especial con Warner Bros. Discovery bajo la denominación de Battle of the Belts.

Cuyo cartel ya intuimos, cuanto menos, tendrá tres combates, revelados anoche vía Dynamite.

Y todos ellos, como no podía ser de otra forma, con campeonatos sobre la mesa.

Recién salidos de su victoria durante Supercard of Honor, donde conquistaron por primera vez en sus carreras el Campeonato Mundial de Parejas ROH, The Lucha Brothers se estrenarán con este cetro ante Powerhouse Hobbs y QT Marshall.

Mientras, Billie Starkz tendrá la gran oportunidad de su carrera, yendo contra la todopoderosa Jade Cargill en pos de intentar arrebatarle el Campeonato TBS. La joven Starkz, cabe decir, no conoce todavía la victoria en AEW. Cargill afrontará aquí su vigesimoprimera defensa.

Como tercer encuentro anunciado, Orange Cassidy buscará conservar el Campeonato Internacional AEW frente a Dralístico. Décimoséptima defensa del “Freshly Squeezed” y tercer combate del mexicano en la casa Élite.

► Noche descafeinada de campeones

Escribí que AEW tiene que cumplir un compromiso porque así luce la programación de la empresa para este Battle of the Belts, cual trámite obligatorio. Ninguno de los encuentros se antoja emocionante en su resultado, más allá de que sus protagonistas puedan dejar buenas actuaciones.

He aquí la estampa de Battle of the Belts VI, a celebrarse desde el Ryan Center de Kingston (Rhodes Island) inmediatamente después de Rampage (11 p.m. ET).