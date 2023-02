Tres luchas anunciadas para el próximo WWE NXT

Apenas dejamos atrás un nuevo NXT cuando el próximo comienza a tomar forma con tres luchas anunciadas, una de ellas titular, la cual tiene como uno de sus protagonistas a un ex Campeón WWE.

La semana que viene, Bron Breakker estará exponiendo el Campeonato NXT ante Jinder Mahal, que estará acompañado de Indus Sher. Recordemos que el contendiente estaba ahí en los primeros tiempos tanto de la marca amarilla como del título; de hecho, fue derrotado por Seth Rollins en la final del torneo para determinar al primer monarca en 2012. Aquella fue su última lucha en el programa antes de que la semana pasada venciera a Julius Creed. No será el favorito pero, ¿y si sorprende al mundo una vez más?

With #ToxicAttraction in the past, @jacyjaynewwe goes one-on-one with @indi_hartwell NEXT WEEK on #WWENXT! pic.twitter.com/BKBWWWlBxr

