Novedosas estipulaciones dentro de su breve historia incorporará la empresa de Tony Khan en AEW Double or Nothing 2020. Como sustitutivo del "Casino Battle Royal" de la primera entrega de DON, habrá un Casino Ladder Match, cuyo ganador recibirá una oportunidad titular por el Campeonato Mundial AEW. Combate que ha propiciado el regreso de Rey Fénix a la programación, debido al enorme aporte que hará el enmascarado a esta contienda por sus habilidades aéreas.

Y por otra parte, Chris Jericho fue el encargado ayer de anunciar otro choque especial que discurrirá en el TIAA Bank Field, estadio adjunto al Daily's Place, propiedad de los Khan que sirve de sede a los Jacksonville Jaguars, a modo de "Falls Count Anywhere": "Stadium Stampede Match". Encuentro que enfrentará a The Inner Circle y The Elite, después de aquel WarGames que finalmente no se llevó a cabo.

► El regreso de The Elite al completo en AEW Double or Nothing 2020

Jericho hizo mención a la ausencia de The Young Bucks y "Hangman" Page desde que estalló la crisis del COVID-19, en una sugerencia de que estos estarán de vuelta a tenor de la batalla, aunque no se haya detallado todavía quiénes participarán.

Pues según Dave Meltzer bajo la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, se espera que efectivamente, los Bucks y Page unan fuerzas a Kenny Omega y Matt Hardy. Reporte parece que confirmado por AEW si echamos un vistazo al último "banner" de Double or Nothing 2020 en Twitter, donde continúan apareciendo los nombres mencionados, mientras ya no figuran PAC, Riho y Pentagón Jr.

La siguiente gran cita de los Élite se emitirá el próximo día 23, y presenta de momento el siguiente cartel.

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

Jon Moxley (c) vs. Brodie Lee

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Nyla Rose (c) vs. Hikaru Shida

FINAL POR EL CAMPEONATO TNT

Cody Rhodes vs. Lance Archer

STADIUM STAMPEDE MATCH

The Inner Circle vs. Matt Hardy y The Elite

MJF vs. Jungle Boy

CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs Rey Fénix vs. más luchadores por confirmar

Britt Baker vs. Kris Statlander

(BUY IN)

OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Private Party vs. Best Friends