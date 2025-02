En lo que llevamos de «crossover» WWE–TNA, la segunda empresa está saliendo más beneficiada que la primera. Por ser el producto de menor mediaticidad, las implicaciones de talentos del gigante estadounidense en su territorio atraen bastantes miradas y contribuyen a su recobrada candencia. Pero el próximo mes, la balanza se equilibrará.

Confirmados durante el episodio de NXT de esta semana, Oba Femi defenderá el máximo cetro de la marca dorada ante Moose en el especial Roadblock, tras dos visitas consecutivas del Campeón de la División X. En la de ayer, este defendió su corona y se encontró con el reto propuesto por Femi, que aceptó.

Y como otra promoción cruzada, también ya sugerida semanas atrás, The Hardy Boys pondrán sobre la mesa el Campeonato Mundial de Parejas TNA en Roadblock frente a Fraxiom, tras derrotar a No Quarter Catch Crew. Los Campeones de Parejas NXT salieron entonces a confrontar a los hermanos, y Santino Marella hizo oficial el choque.

Mientras, sin TNA de por medio, e incluso por encima de los anuncios anteriores, Roadblock verá una candidata a lucha femenil del 2025: Giulia contra Stephanie Vaquer con el Campeonato Femenil NXT y el Campeonato Femenil Norteamericano NXT en liza, a modo de «winner takes all».

Estos tres encuentros estrenan el menú luchístico de NXT Roadblock, cita que tendrá lugar el 11 de marzo desde The Theater en el Madison Square Garden de New York City (New York, EEUU).

CHAMPION vs. CHAMPION

TITLE for TITLE@giulia0221g and @Steph_Vaquer look to prove who’s the best when they square off at #WWERoadblock!

📍 @TheTheaterAtMSG

🎟️ https://t.co/rKKLI6j3CN pic.twitter.com/cYC5XjbmGc

— WWE NXT (@WWENXT) February 26, 2025