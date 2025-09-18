No habrá insólito enfrentamiento directo entre AEW y WWE este sábado. O al menos, no de forma plena. La casa Elite decidió adelantar la celebración de All Out a las 3 pm ET, evitando compartir hora de inicio con WWE Wrestlepalooza, que arrancará a las 7 pm ET. Si bien las dos o tres últimas luchas de All Out probablemente obliguen a los deseosos de ver ambas citas a tirar de multipantalla, reproduciendo lo ocurrido en la jornada de All In: Texas y Saturday Night’s Main Event XL.
Lo que sí podemos asegurar no tendrá competencia por parte de WWE será el particular pre-show en TNT de All Out, denominado Tailgate Brawl, programado para las 2 pm ET, con una hora de duración.
Y estos 60 minutos cundirán bastante, porque su cartel presenta un total de tres encuentros. Dos de ellos, anunciados ayer durante September To Remember.
El más notorio, un nuevo duelo entre Katsuyori Shibata y Daniel Garcia, consecuencia de que este, otrora pupilo del nipón, se haya unido a los Death Riders, el grupo rudo por excelencia de AEW, enemigos de The Opps. Tercera vez que se miden, Shibata retuvo exitosamente el Campeonato Puro ROH ante Garcia en Death Before Dishonor 2023, y este pasado 11 de enero en Collision, Garcia hizo lo propio con el Campeonato TNT ante Shibata.
Hablando de The Opps, la otra lucha anunciada para Tailgate Brawl es un choque donde Samoa Joe y Powerhouse Hobbs irán contra The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry).
► Cartel de Saturday Tailgate Brawl
He aquí la estampa (aparentemente) definitiva de este Saturday Tailgate Brawl.
- TORNADO TAILGATE BRAWL: Willow Nightingale, Mina Shirakawa, Harley Cameron y Queen Aminata vs. Julia Hart, Skye Blue, Megan Bayne y Penelope Ford
- Katsuyori Shibata vs. Daniel Garcia
- The Opps (Samoa Joe y Powerhouse Hobbs) vs. The WorkHorsemen (JD Drake y Anthony Henry)
