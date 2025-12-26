Trent Seven debutará con Tyris Wrestling

Este pasado día 21, como despedida del año, Tyris Wrestling celebró Al Turrón, desde la Sala Zulú Klub en Aldaia (Valencia, España), y merece la pena resaltar cierto anuncio acaecido durante dicha cita, cuyo protagonista es uno de los egregios de la lucha libre europea de la última década: Trent Seven.

Vía video pregrabado, el Campeón Europeo OTT avisó de su llegada a Tyris el próximo 12 de enero, cuando la promotora celebre su show Imperium desde la misma Sala Zulú Klub en Aldaia (Valencia España). Y en concreto, Seven mencionó el nombre de Caldera, confirmándose instantes después que este joven talento será su rival. Seven no compite en una promotora española desde que fuera parte del evento 4Esquinas de la extinta Lucha Libre Barcelona.

Junto con Ángel Reyes, Caldera supone la gran promesa de la lucha libre española, y aunque todavía no ha conquistado oro alguno, ha competido ya por los principales de la escena; también como dupla junto a Bushido. Sin olvidar que sabe lo que es retar por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro, como hizo el pasado septiembre durante el regreso a Barcelona de la casa británica para celebrar el segundo Trios Grand Prix (velada que a día de hoy, RevPro aún no ha difundido). Su más reciente lucha se dio precisamente en Al Turrón, donde batió a Martí Ubach.

► Resultados Tyris Wrestling: Al Turrón

He aquí todo lo que dio de sí Al Turrón.

Caldera derrotó a Martí Ubach .

. LUCHA A TRES BANDAS: Guillermo derrotó a Bushido y Javi Hunter .

COMBATE POR EL TURRÓN: Joey Torres derrotó a Jon Valow, Ruby Ruiz, Amir y Alec Baher. El ganador obtuvo una oportunidad titular. Edu Rodríguez fue reemplazado por Alec Baher tras sufrir un ataque a manos de Amir días antes.

Los Chestertives (Chester e Ethan Watson) derrotaron a Sangre Pagana (Blackpool y Guido Kingtana) por DQ.

CAMPEONATO MEDITERRÁNEO DE TYRIS: Francisco (c) derrotó a César Bravo para retener el título. «El Número Uno» sumó su sexta defensa y su reinado se sitúa ya a las puertas de sobrepasar los ocho meses de duración.

CAMPEONATO ABSOLUTO DE TYRIS, COMBATE SIN DESCALIFICACIÓN: Gin El Libertario (c) derrotó a Raúl Cruz para retener el título. Violenta lucha, con mesa flambeada incluida. Consecuencia de un reto abierto, Cruz tuvo la ayuda de Francisco en pos de contrarrestar las interferencias de los encapuchados esbirros de El Libertario, pero esto no fue suficiente. Cruz acabó perdiendo vía KO técnico al no querer rendirse por un Mataleón (la lucha puede verse gratuitamente en el canal de YouTube de Tyris).

Como epílogo, El Libertario se marcó un Shane Douglas, pues tiró el Campeonato Absoluto de Tyris a la basura y se sacó de una mochila uno nuevo: el Campeonato Catalán de Tyris.

En #AlTurrón 🎅🏻 nos ha llegado un mensaje muy especial 😱 , de nada más y nada menos que @trentseven ⛰️ . Atención a lo que dice 👀 pic.twitter.com/WqKDoZv5xW — Tyris Wrestling (@TyrisWrestling) December 21, 2025