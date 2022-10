Trent Beretta: «Yo también me hubiera despedido de WWE»

Aunque hace tiempo no forma parte de una gran historia televisiva, a Trent Berreta le sigue yendo bastante bien en AEW y goza de la popularidad de los fanáticos. Su más reciente lucha fue el 7 de octubre, cuando no pudo quitarle el Campeonato del Atlántico AEW a PAC, pero dejó una gran sensación en el ring.

Ahora, Trent ha hablado acerca de su paso por WWE, el cual tuvo lugar de 2007 a 2013. Lo hizo en una reciente entrevista con Nick Hausman para Wrestling Inc., en donde reflexionó y dijo que si él hubiera estado a cargo de WWE en ese entonces, también se hubiera despedido.

► Trent Beretta habla de su paso y saldia de WWE

«Nunca trabajé directamente con Vince McMahon. Le estreché la mano en el pasillo y fue algo que… Yo era simplemente un bebé cuando estaba allí. Era tan joven. Me mudé a FCW cuando tenía 20 años y debuté en televisión a los 22… Pero, creo que no estaba listo para estar allí. Quiero decir, en general, fue una buena experiencia.

«No me pasó nada malo ni nada. Estoy tratando de expresarlo correctamente. Sí, eso es suficiente. No guardo rencor con WWE por haberme despedido. No, no, en absoluto. Yo también me habría despedido. Probablemente, no me habría contratado a los 20.

«Para la mayoría de los luchadores, lleva tiempo tener éxito. Bueno, algunas personas pueden hacerlo. Algunos muchachos salen del fútbol americano, y tienen 21 años, y de repente simplemente la lucha libre hace clic con ellos. Pero, para la mayoría de los muchachos, se necesitan diez años para descubrir lo que realmente estás haciendo».