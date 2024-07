El talentoso luchador de AEW, Trent Beretta, no lucha desde mayo de este año. Cuando cayó en una lucha de casi 14 minutos ante Orange Cassidy, a quien semanas atrás había traicionado y venía dándole palizas consecutivas. Dicha lucha fue en Las Vegas, en el marco del PPV AEW Double or Nothing 2024.

Según reportó en su momento, Sean Ross Sapp de Fightful Select el plan original que Tony Khan tenía en mente para Beretta era darle un impulso como villano, haciéndolo unir a Don Callis y su grupo, The Don Callis Family.

Sin embargo, la inesperada lesión puso en jaque estos planes. Y ahora, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, Beretta ha revelado

burning electric shock feeling down arm into hand, weakness in shoulder and bicep, constant throbbing pain in neck and trap but it’s sooo goddamn funny when dickhead puts his hands in his pockets that it makes it all okay https://t.co/5e1TsvhyJL

— TRENT? (@trentylocks) July 17, 2024