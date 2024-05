Trent Beretta: «La carrera de Chuck Taylor terminó»

Trent Beretta no se contentó solo con traicionar a su mejor amigo Chuck Taylor sino que también ha acabado con su carrera como luchador. Durante el episodio de Rampage del 27 de abril ambos veteranos se enfrentaron en un combate Parking Lot Fight del que salió victorioso él mismo. La historia no quedó ahí pues Beretta se encaró con Orange Cassidy en el Dynamite del 1 de mayo antes de que el exCampeón Internacional se fuera con Don Callis, no sin antes anunciar él mismo el final en el cuadrilátero de Taylor.

► «La carrera de Chuck Taylor terminó»

Al término del show, el malvado Trent reafirmó que Chuck deberá retirarse y también someterse a una cirugía.

«Me siento genial. Quiero decir, estoy hecho polvo, pero es la mejor sensación que he tenido en años. La carrera de Chuck Taylor ha terminado. Necesita cirugía. Nunca volverá a luchar. ¿Quieres que sienta lástima? ¿Lástima de que el tipo que se aprovechó de mi éxito durante diez años haya terminado? Chuck no ha estado enfocado en el juego por mucho tiempo. Así que lo saqué del juego, y no me arrepiento. No, no me arrepiento. Orange Cassidy, ahora es tu turno«.

EXCLUSIVE: How is Trent Beretta feeling after everything that has just unfolded? #AEWDynamite@trentylocks pic.twitter.com/1vN6Jghgp6 — All Elite Wrestling (@AEW) May 2, 2024

Cualquiera pensaría que se avecina una rivalidad Trent Beretta vs. Orange Cassidy que quizá los lleve a un mano a mano en Double or Nothing en lo que sería una clásica historia rudo contra técnico pero, ¿qué pasa con Don Callis? De momento, el «Freshly Squeezed» parece querer escuchar al líder de la Don Callis Family. Si después se une a la facción o no lo veremos. ¿Es posible que Beretta se esté metiendo en mayores problemas de los que piensa hasta ahora?