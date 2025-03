Travis Scott responde a Bully Ray: «Te abofetearé»

Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, varios luchadores de WWE y veteranos del negocio como Stevie Richards y Bully Ray, se enojaron con Travis Scott por la fuerte bofetada que le dio a Cody Rhodes cuando lo atacó en Elimination Chamber 2025.

Scott le dio una tremenda bofetada que le rompió el tímpano de la oreja izquierda, le dejó el ojo morado y varios rasguños en la cara. Pues bien, hasta Bully Ray dijo que si no se le daba la oportunidad a Rhodes de vengarse de este fuerte golpe real, él iba a golpear a Scott, así que le dijo que rezara para que no se lo encontrara en la calle si no le pagaba su «deuda» a Rhodes.

► Travis Scott le respondió fuertemente a Bully Ray

Pues bien, el famoso rapero estadounidense no se intimidó ni se dejó achicar de una gran figura de la lucha libre profesional, y comentó dicha publicación, amenazando a Bully Ray:

«Le daría una bofetada a Bully como se la di a Cody».



Sin duda alguna, una gran provocación de Travis Scott para una figura de la lucha libre como Bully Ray. Ya veremos qué pasará con esto y cómo reacciona Bully.